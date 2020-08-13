Результаты тестирования светодиодных ламп

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Цоколь
















Форма















Дополнительно











Тип лампы



Производитель












































































































































































Измеренные параметры
Световой поток, lm  
Мощность, W  
Эквивалент, W  
Напряжение, V  
Цвет, К  
CRI (Ra)  
Эффективность, lm/W  
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 Всего протестировано 3658 ламп. Последнее обновление базы ламп 13.08.2020

Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии и более долговечны, чем обычные лампы накаливания. Они не снижают яркость при пониженном напряжении сети и не содержат вредных веществ.

Но не все светодиодные лампы хорошие. Наша задача - протестировать лампы и предоставить достоверную информацию о всех их достоинствах и недостатках. Наш сайт поможет понять, какие светодиодные лампы самые лучшие и какие лампы покупать.

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