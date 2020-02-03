Результаты тестирования светодиодных ламп
Тип лампы
Мощность, W –
Эквивалент, W –
Напряжение, V –
Цвет, К –
CRI (Ra) –
Эффективность, lm/W –
Итог. оценка, (0-5) –
Как выбрать светодиодную лампу
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Всего протестировано 3316 ламп. Последнее обновление базы ламп 03.02.2020
Как считается итоговая оценка
Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии и более долговечны, чем обычные лампы накаливания. Они не снижают яркость при пониженном напряжении сети и не содержат вредных веществ.
Но не все светодиодные лампы хорошие. Наша задача - протестировать лампы и предоставить достоверную информацию о всех их достоинствах и недостатках. Наш сайт поможет понять, какие светодиодные лампы самые лучшие и какие лампы покупать.
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